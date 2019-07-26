Співробітники прокуратури та СБУ затримали фальшивомонетників, яких підозрюють у виготовленні, зберіганні та збуті підробленої валюти на території Києва.
У Києві затримано групу осіб, яких підозрюють у виготовленні, зберіганні та збуті підробленої валюти на території столиці.
У приміщенні, де збували підроблену валюту вилучили майже 2 тис. фальшивих купюр номіналом по €500 на загальну суму €998 тис.
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За фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 199 КК України.
До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
У Києві затримали фальшивомонетників з підробленим €1 млн / 3 фотографии
До речі, раніше ми писали, які купюри найчастіше підробляють в Україні.
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