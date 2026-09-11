США мають посилити санкційний тиск на Росію вже зараз, незалежно від того, чи буде ухвалено законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема, який передбачає посилення обмежень проти РФ.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 11 вересня.

Зеленський закликав США посилити тиск на Росію

За його словами, Сполучені Штати мають використати наявний у них несиловий інструмент, щоб скоротити можливості Росії щодня фінансувати війну проти України.

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– Санкції повинні зараз вводити. Чи це через закон Ліндсі (Грема, – Ред.), чи це рішенням адміністрації (Трампа, – Ред.), але санкції повинні бути сильніші. Тому що це інструмент, який є в Сполучених Штатах Америки, інструмент не військовий для того, щоб позбавляти можливості Росії щоденно фінансувати війну проти України, проти людей, – сказав президент на Ялтинській Європейській Стратегії (YES).

Зеленський зазначив, що йому іноді незрозуміло, чому рішення не вдається ухвалювати швидше. Він наголосив, що в умовах війни краще прийняти неідеальне рішення, ніж не робити нічого.

– Що ми робимо? Що ми чекаємо? На що? Кожного дня Росія застосовує балістику. Десять – це ракет, двадцять, п’ятдесят. Кожна людина важлива, – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що невідкладних рішень потребують обмеження проти Росії у сфері економіки та енергетики. За його словами, необхідно діяти й щодо можливостей РФ виробляти балістичні ракети та іншу зброю.

Він назвав символічним і важливим можливе ухвалення законопроєкту покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Зеленський нагадав, що Грем підтримував Україну. Президент підкреслив необхідність сильних рішень з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Раніше Politico повідомляло, що законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти торговельних партнерів Росії може не дійти до розгляду в Палаті представників США.

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