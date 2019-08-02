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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі кримінальному авторитету перерізали горло (18+)

У Запоріжжі вбили кримінального авторитета Олексія Петрова, перерізавши горло.

У Запоріжжі кримінальному авторитету перерізали горло (18+)

У Запоріжжі у дворі власного будинку був знайдений убитим Олексій Петров, якого називають кримінальним авторитетом на прізвисько Петрик.

Загиблого спочатку побили, а потім перерізали горло, після чого чоловіка відтягнули за припарковане поруч авто.

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Згідно з відео з камери спостереження, нападників було двоє.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Винним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Увага! На відео присутні сцени насилля:

Раніше Факти ICTV писали, що у  Запоріжжі чоловік вилив на свою дружину окріп, поки та спала. Вона отримала 20% опіків тіла.

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