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Факты / Происшествия

В Запорожье уголовному авторитету перерезали горло (18+)

В Запорожье убили уголовного авторитета Алексея Петрова, перерезав горло.

В Запорожье уголовному авторитету перерезали горло (18+)

В Запорожье во дворе собственного дома был найден убитым Алексей Петров, которого называют уголовным авторитетом по кличке Петрик.

Погибшего сначала избили, а затем перерезали горло, после чего мужчину оттащили за припаркованное рядом авто.

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Согласно видео из камеры наблюдения, нападавших было двое.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия:

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье мужчина вылил на свою жену кипяток, пока та спала. Она получила 20% ожогов тела.

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