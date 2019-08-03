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Факти / Надзвичайні події

На Харківщині легковик влетів під вантажівку: троє загиблих

У Харківській області легковий автомобіль протаранив вантажівку. Внаслідок аварії загинули троє людей.

На Харківщині легковик влетів під вантажівку: троє загиблих

У Люботині Харківської області зіткнулися вантажний автомобіль Renault та ВАЗ 2112.

Читайте: У Дніпрі легковик влетів у маршрутку з пасажирами, понад 10 постраждалих

Внаслідок ДТП загинув 56-річний водій та 2 пасажири легковика – жінка та чоловік. Також постраждав 50-річний водій вантажівки.

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На Харківщині легковик влетів під вантажівку: троє загиблих / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернівецькій області внаслідок ДТП загинув громадянин сусідньої держави.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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