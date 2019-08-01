Близько 7.00 на перетині проспекту Яворницького та вулиці Вернадського у Дніпрі Hyundai Getz протаранив маршрутку Mercedes Sprinter з пасажирами.
У центрі Дніпра Hyundai Getz на величезній швидкості влетів у маршрутку №157 з пасажирами.
В результаті зіткнення мікроавтобус Mercedes Sprinter впав на бік, а травми отримали 11 осіб. В них садна і забої рук, ніг, грудної клітини і голови.
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За інформацією поліції, водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння, за ним велася погоня.
Він не впорався з керуванням і влетів у маршрутку, яка їхала в центр міста.
Стан винуватця ДТП лікарі оцінюють як важкий.
Гальмівний шлях Hyundai склав близько 40 метрів.
У Дніпрі легковик влетів у маршрутку з пасажирами, понад 10 постраждалих / 8 фотографий
До слова, у Львівській області сталося зіткнення поїзда з легковим автомобілем.
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