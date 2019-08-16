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Облив і “напоїв” окропом уві сні: що зараз з Анастасією Шаповаловою із Запоріжжя

У мережі з’явилося відео з лікарні, де лежить Анастасія Шаповалова із Запоріжжя, яку цивільний чоловік облив окропом.

Облив і “напоїв” окропом уві сні: що зараз з Анастасією Шаповаловою із Запоріжжя

Постраждала Анастасія Шаповалова, яку співмешканець облив окропом, розповіла, як себе почуває. Їй вже пересадили шкіру в області кисті, плечового суглоба, лівого ока і шиї.

– Звичайно, після операції все болить, але є чудо-знеболюючі, з якими можна все пережити, – розповідає потерпіла.

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За словами волонтера Злати Некрасової, в лікарню до Анастасії прийшла мати її цивільного чоловіка. Вона звинувачувала нещасну у тому, що синові доведеться тепер довго сидіти за гратами. Жінка запитала Настю, чи шкодує вона про щось.

Нагадаємо, що після нападу неадекватного співмешканця Анастасія Шаповалова отримала 21% опіків тіла, а також пошкодження слизової оболонки горла. Він вилив їй окріп в рот, коли та спала.

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