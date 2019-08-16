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Облил и “напоил” кипятком во сне: что сейчас с Анастасией Шаповаловой из Запорожья

В сети появилось видео с больницы, где лежит Анастасия Шаповалова из Запорожья, которую гражданский муж облил кипятком.

Облил и “напоил” кипятком во сне: что сейчас с Анастасией Шаповаловой из Запорожья

Пострадавшая Анастасия Шаповалова, которую сожитель облил кипятком, рассказала, как себя чувствует. Ей уже пересадили кожу в области кисти, плечевого сустава, левого глаза и шеи.

– Конечно, после операции все побаливает, но есть чудо-обезболивающие, с которыми можно все пережить, – рассказывает пострадавшая.

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Как рассказала волонтер Злата Некрасова, в больницу к Анастасии пришла мать ее гражданского мужа. Она обвиняла несчастную в том, что сыну придется теперь долго сидеть за решеткой. Женщина спросила Настю, жалеет ли она о чем-то.

Напомним, что после нападения неадекватного сожителя Анастасия Шаповалова получила 21% ожогов тела, а также повреждения слизистой оболочки горла. Он вылил ей кипяток в рот, когда та спала.

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