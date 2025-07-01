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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Внаслідок удару по Гуляйполю загинув комбриг Захаревич, понад 30 постраждалих – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю, внаслідок якого є військові та цивільні втрати. Через атаку РФ загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич, інші хлопці з бригади.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1 липня.

Зеленський про удар РФ по Гуляйполю

– Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару. Я чекаю на доповідь. Це був ракетний удар. Усім, хто був поранений, надають необхідну допомогу. Понад 30 людей були поранені, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона обов’язково відповість росіянам на цей удар.

Зараз дивляться

За словами глави держави, загинув Сергій Захаревич, який був командиром 10 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, а також інші хлопці з бригади.

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