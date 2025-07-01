Внаслідок удару по Гуляйполю загинув комбриг Захаревич, понад 30 постраждалих – Зеленський
Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю, внаслідок якого є військові та цивільні втрати. Через атаку РФ загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич, інші хлопці з бригади.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1 липня.
Зеленський про удар РФ по Гуляйполю
– Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару. Я чекаю на доповідь. Це був ракетний удар. Усім, хто був поранений, надають необхідну допомогу. Понад 30 людей були поранені, – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що українська сторона обов’язково відповість росіянам на цей удар.
За словами глави держави, загинув Сергій Захаревич, який був командиром 10 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, а також інші хлопці з бригади.
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