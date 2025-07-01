Скільки учасників не склали НМТ з математики та які предмети здали найкраще

За даними МОН, станом на 1 липня вже завершено перевірку результатів 13 із 17 основних сесій НМТ, що охоплюють понад 218 тисяч учасників. Решта результатів буде оприлюднена найближчим часом.

Загальна явка на основні сесії склала 91% від зареєстрованих – це вище, ніж минулого року, і говорить про відповідальне ставлення вступників до участі в тестуванні.

Скільки випускників завалили НМТ з математики, читайте в нашому матеріалі.

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НМТ-2025 з математики: скільки відсотків не склали тест

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що навіть в умовах війни абітурієнти з усіх куточків країни, включаючи прифронтові області, показують високу мотивацію, відповідальність та достойні результати.

Найбільше 200-бальників наразі з математики. Найкращі результати НМТ з математики отримали 1 163 особи. Далі йдуть англійська мова – 765, та українська – 658. Загалом 2 414 учасників отримали максимум з хоча б одного предмета. Серед них:

250 осіб склали два предмети на 200 балів,

31 учасник – три предмети,

троє вступників здобули максимальні бали з чотирьох дисциплін.

Якщо вас цікавить, скільки учасників не склали НМТ з математики у 2025 році, то мова йде про приблизно 11,7% (у 2024 році було 14%).

Серед вибіркових предметів найскладнішими виявилися фізика (не склали 10% учасників), хімія (6%) та іспанська мова (4,5%). Через невелику кількість охочих складати ці предмети, система оцінювання чутлива до кожного результату.

На НМТ-2025 зареєструвалися 317 083 учасники – більше, ніж торік. Серед них 236 529 – цьогорічні випускники. Інші – це ті, хто вирішив повернутися до навчання після перерви.

Стабільною залишається кількість зареєстрованих за кордоном, що свідчить про зацікавленість у продовженні навчання саме в Україні.

Куди можуть вступити абітурієнти, які не склали НМТ-2025

У МОН підкреслюють: ті, хто не подолав порогові бали з окремих предметів, усе ще можуть вступити до фахових коледжів або профтехзакладів.

Наразі держава потребує фахівців у сфері будівництва, аграрної галузі, технічних спеціальностей та медичного обслуговування – ці напрями будуть ключовими у процесі відновлення країни.

НМТ-2025 триватиме до 25 липня, включаючи додаткову сесію. Учасники, які не змогли скласти тестування з поважних причин, матимуть ще одну можливість пройти НМТ, обрати освітню траєкторію та скористатися державною підтримкою – бюджетним місцем або освітнім грантом на компенсацію вартості навчання.

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Джерело : Міносвіти

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