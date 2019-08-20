PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

15-річна харків’янка повісилася через нещасливе кохання

На Харківщині на подвір’ї дачного будинку в селі Слобожанське Нововодолазького району сусідка виявила тіло 15-річної дівчини.

петля

Неповнолітня харків’янка вчинила самогубство через повішення на мотузці, яку прив’язала до гілки дерева.

На тілі дівчини слідів насильницької смерті не виявили.

За словами родичів, імовірною причиною самогубства могло стати розлучення з хлопцем, через яке вона дуже страждала.

Читайте: У Запоріжжі чоловік вбив дружину і повісився – їхній син прожив з трупами два дні

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою самогубство.

Нещодавно в Тернопільській області 12-річний хлопчик повісився через мобільний телефон.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime, Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під Одесою чоловік вбив дружину з рушниці та застрелився
У Дніпрі поліцейський застрелився у відділенні
З пострілами та погонею: на Харківщині затримали контрабандистів
Засунув до рота скло і хотів стрибнути: у Львові чоловік намагався накласти на себе руки
Трагедія на буровій під Харковом – робітника засипало грунтом
Після перегляду Чорнобиля ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство
Під Харковом 54-річний чоловік добу ґвалтував дівчину
Скаржився на біль у ногах: народний артист викинувся з вікна у Києві
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка