На Харківщині на подвір’ї дачного будинку в селі Слобожанське Нововодолазького району сусідка виявила тіло 15-річної дівчини.

Неповнолітня харків’янка вчинила самогубство через повішення на мотузці, яку прив’язала до гілки дерева.

На тілі дівчини слідів насильницької смерті не виявили.

За словами родичів, імовірною причиною самогубства могло стати розлучення з хлопцем, через яке вона дуже страждала.

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Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою самогубство.

Нещодавно в Тернопільській області 12-річний хлопчик повісився через мобільний телефон.