На узбережжі грецького острова Порос розбився вертоліт. Загинули пілот та двоє пасажирів із Росії.

У Греції внаслідок падіння вертольота загинули три людини.

За даними місцевих ЗМІ, на борту були лише місцевий пілот та двоє пасажирів-росіян.

Рятувальники витягли їхні тіла з води.

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Попередньо – вертоліт прямував із Пороса в аеропорт Афін і налетів на дроти, якими електрика надходить з материка на Порос.

Це призвело до відключення світла на всьому острові.

Нагадаємо, у липні на Багамських островах зазнав аварії вертоліт, загинули семеро людей, зокрема мільярдер Кріс Клайн.

Джерело: amna.gr

Фото: amna.gr