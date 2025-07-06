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Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

Росіяни атакували Куп’янськ дронами та артилерією, троє постраждалих

Куп'янськ, обстріл 6 липня

Вибухи у Куп’янську пролунали у неділю, 6 липня, о 14:20 – російський FPV-дрон вдарив по місту. Є влучання у домоволодіння, вибухове поранення отримала 73-річна жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Вибухи в Куп’янську 6 липня: що відомо

Вибухи у Купянську сьогодні також пролунали близько 17:10 – ворог здійснив артилерійський обстріл міста. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 56-річний чоловік отримав гострий шок.

Зараз дивляться

О 20:40 знову було чути вибухи у Куп’янську – росіяни ще раз вдарили по місту. Загорівся приватний будинок. Вибухове поранення та акубаротравму отримала жінка 67 років, її госпіталізували.

Зараз з’ясовується, який саме вид зброї застосували окупанти.

Під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківщини відкрито досудові розслідування щодо воєнних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Війна в УкраїніВибухКуп'янськХарківська область
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