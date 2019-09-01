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Факти / Надзвичайні події

Під Харковом жінка придбала будинок з людськими кістками

У Чугуєві Харківської області жінка придбала будинок, на підлозі якого виявила людські кістки.

Поліція

До поліції Чугуєва звернулася 38-річна жінка, яка близько двох тижній тому придбала будинок.

На підлозі вона виявила страшну знахідку – кістки людини.

Правоохоронці направили останки на експертизу.

Читайте: На околиці Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Нещодавно у Вінницькій області 36-річну жінку намагалися згвалтувати, а потім жорстоко вбили у власному домі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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