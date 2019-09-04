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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом двоє дітей випали з вікон

У Київській області двоє хлопчиків трьох і чотирьох років випали з вікон будинків.

Дитина випала з вікна

У Київській області зафіксували два випадки випадіння дітей з вікон будинків, у результаті яких вони зазнали травм.

У першому випадку з вікна на другому поверсі будинку випала трирічна дитина. Тим часом мати готувала їжу на кухні, а коли побачила, що хлопчик випав з вікна, то спустилась, взяла його і відвезла до лікарні.

Дитина знаходиться у лікарні зі струсом головного мозку, черепно-мозковою травмою і забоями.

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З балкону на другому поверсі також випав чотирирічний хлопчик. За ним доглядала бабуся, але відлучилася на кухню, а коли повернулася, дитини в кімнаті уже не було.

Вона відвезла малюка до лікарні, наразі він перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Під Києвом двоє дітей випали з вікон / 2 фотографии

До слова, в Одеській області у місті Чорноморськ дворічна дитина травмувалася у результаті падіння з п’ятого поверху.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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