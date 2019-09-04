У Чорноморську Одеської області дворічна дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму після падіння з п’ятого поверху.

У Чорноморську Одеської області дворічний хлопчик випав з п’ятого поверху п’ятиповерхового будинку.

Дитину госпіталізували з відкритою черепно–мозковою травмою в реанімацію Одеської обласної лікарні.

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На цей момент обставини події з’ясовуються.

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтавській області батьки виявили свою 7-річну доньку повішеною.

Джерело: 04858