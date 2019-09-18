У селі на Хмельниччині у власному будинку знайдено мертвим 53-річного чоловіка.

У селі Калачківці Хмельницької області місцевий житель вбив самотнього 53-річного чоловіка.

У загиблого нещодавно померла мати, і він жив один, своєї сім’ї у нього не було.

Сусідка помітила, що Анатолій перестав виходити і вирішила перевірити, як він. Жінка зайшла в будинок і побачила на ліжку чоловіка. У нього була розбита голова.

За словами сусідів, часто до чоловіка навідувалися двоє братів, які також проживали в Калачківцях.

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Загиблий скаржився, що його б’ють і навіть ґвалтують.

Підозрюваного знайшли в сусідньому селі, і він зізнався у скоєному.

Він розповів, що розпивав з Анатолієм алкогольні напої, а після побив через виниклий конфлікт. Пізніше вони помирилися і лягли спати, але чоловік не прокинувся.

Підозрюваний Броніслав затриманий. Йому загрожує до 10 років в’язниці.

Нагадаємо, у Вінницькій області 36-річну жінку намагалися згвалтувати, а потім жорстоко вбили у власному домі.