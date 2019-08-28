У Вінницькій області 36-річну жінку намагалися згвалтувати, а потім жорстоко вбили у власному домі.

На Вінниччині 29-річний брат убив 36-річну сестру після чого намагався згвалтувати її.

– Він її постійно принижував та бив. Ми писали заяву з проханням розглянути це питання, бо колись він її вб’є. Так воно й сталося, – розповідає родич загиблої.

В.о. старости Росошанської сільської ради зазначає, що брат і сестра багато пили спиртного, а коли були в стані алкогольного сп’яніння вели агресивний спосіб життя.

Підозрюваного затримали того ж дня у райцентрі. Свою вину чоловік визнає. Як виявилося, окрім вбивства, він іще намагався згвалтувати жертву.

За злочин чоловікові грозить до 15 років позбавлення волі.

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