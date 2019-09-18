У селищі міського типу Якимівка в Запорізькій області вбили заступника керівника місцевого ОТГ Дмитра Кириллова.

В смт Якимівка в Запорізькій області розстріляли впритул заступника керівника місцевого ОТГ 42-річного Дмитра Кириллова.

Згідно з місцевими ЗМІ, в чоловіка стріляли з автоматичної зброї. Очевидці стверджують, що Дмитра Кириллова добивали пострілами впритул.

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– Чоловік з капюшоном на голові, в руках автомат, жертва йому каже: Ти охр***л? Автоматник ще пару раз вистрілив, потім лежачого добив впритул і побіг на подвір’я. Звідти Lanos сріблястий поїхав, – розповів один зі свідків події.











На Запоріжжі впритул розстріляли заступника голови Якимівської ОТГ Кириллова / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Волині п’ятеро мешканців Ківерцівського району вчинили бійку з патрульними поліцейськими. Правоохоронцям довелося застосували вогнепальну зброю.

Джерело: РІА Мелітополь