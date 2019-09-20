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Факти / Надзвичайні події

В Одесі у шкільній їдальні отруїлися 53 учні

До міської інфекційної лікарні Одеси з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 53 учні школи №11.

Лікарня

Діти потрапили до лікарні після відвідування їдальні школи №11 в Одесі.

Станом на 7.00 20 вересня на стаціонарному лікуванні перебувають п’ятеро учнів цієї школи.

Читайте: У Мукачево восьмеро школярів отруїлися невідомою речовиною, троє в реанімації

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 5 вересня 10 дорослих та одна дитина отруїлися на Львівщині під час святкування весілля.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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