PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У київському парку 45-річний чоловік оголював геніталії перед дітьми

В одному з київських парків затримали чоловіка, який у присутності дітей оголював статевий орган.

поліція

Ввечері 25 вересня у парку Сирецький патруль затримав 45-річного чоловіка, який при дітях вчиняв розпусні дії.

Працівники ювенальної превенції, які прибули на місце події, у присутності батьків опитали малолітніх.

Діти розповіли, що у парку побачили чоловіка, який показував їм оголений статевий орган.

Читайте: У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 ККУ – Розбещення неповнолітніх.

Затриманий до цього не притягувався до кримінальної відповідальності. Йому оголошено підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Факти ICTV розповідали, чи можна залишати дітей самих вдома, як їм поводитися на вулиці та як розпізнати ймовірного збоченця.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

СБУ затримала банду рейдерів
У Києві банда рейдерів за $7-50 тис. відбирала чуже майно
Дарницька площа у Києві зупинилася через затори (КАРТА)
Дарницька площа у Києві зупинилася через затори (КАРТА)
У Києві під час пожежі згоріла жінка
У Києві під час пожежі згоріла жінка
Тренировочный зал для боевых искусств
64-річний російський тренер з бойових мистецтв звинувачується у педофілії
КМЕФ 2019
Київський міжнародний економічний форум 2019: коли і де відбудеться
Кличко і Бахматов
Кличко призначив радником мера Києва Бахматова
пожар в киеве
Пожежа в Києві: з’явилося відео палаючих автоцистерн з паливом
пожар в киеве
Горять цистерни з паливом і чутні вибухи: у Києві сталася масштабна пожежа
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка