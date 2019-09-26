В одному з київських парків затримали чоловіка, який у присутності дітей оголював статевий орган.

Ввечері 25 вересня у парку Сирецький патруль затримав 45-річного чоловіка, який при дітях вчиняв розпусні дії.

Працівники ювенальної превенції, які прибули на місце події, у присутності батьків опитали малолітніх.

Діти розповіли, що у парку побачили чоловіка, який показував їм оголений статевий орган.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 ККУ – Розбещення неповнолітніх.

Затриманий до цього не притягувався до кримінальної відповідальності. Йому оголошено підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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