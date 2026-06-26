Всесвітня боксерська рада (WBC) встановила для команд Олександра Усика та Агіта Кабаєла крайній термін для досягнення домовленості щодо бою.

Про це повідомляє видання Boxing Scene.

WBC встановила Усику дедлайн

Команди боксерів мають досягти угоди щодо очного протистояння до 30 червня 2026 року.

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Якщо до того часу в результаті переговорів не буде укладено контрактів, поєдинок між українцем Усиком та німцем Кабаєлом буде виставлений на торги, під час яких визначать організатора бою.

У травні. після перемоги Усика над Ріко Верховеном, президент WBC Маурісіо Сулайман заявив, що поєдинок Усик – Кабаєл має відбутися у 2026 році.

– Агіт є тимчасовим чемпіоном WBC та обов’язковим претендентом на титул Олександра Усика. Він заслужив це право. Три роки тому він брав участь у тому грандіозному турнірі у важкій вазі в Саудівській Аравії й переміг усіх. Поєдинок між Агітом та Олександром має відбутися цього року, — сказав він.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх також висловив бажання, щоб наступним суперником Усика став Кабаєл, а сам бій відбувся у Німеччині.

Якщо Усик, який також є чемпіоном WBA та IBF у важкій вазі, вирішить не битися з Кабаєлом, йому доведеться звільнити титул. Кабаєл як тимчасовий володар пояса або стане чемпіоном, або битиметься за вакантний титул.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що WBC санкціонувала бій Олександра Усика та Агіта Кабаєла.

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