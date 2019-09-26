На проспекті Червоної Калини у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету.

У Львові кран впав з тильного боку супермаркету, де розташована рампа для відвантажування. Конструкція крану впала на одну з вантажівок, унаслідок чого є постраждалі.

Унаслідок падіння крана пошкоджені господарські приміщення та склади Арсену. Постраждала 45-річна жінка, яка обслуговувала кран.

Читайте: У Києві дівчина викинулася з 23 поверху, залишивши три записки







У Львові будівельний кран впав на супермаркет – постраждала жінка / 2 фотографии

На місці події працюю рятувальники.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва чоловік загинув після падіння з залізничного мосту.

Фото: ZAXID.NET