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У Львові будівельний кран впав на супермаркет – постраждала жінка

На проспекті Червоної Калини у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету.

У Львові будівельний кран впав на супермаркет – постраждала жінка

У Львові кран впав з тильного боку супермаркету, де розташована рампа для відвантажування. Конструкція крану впала на одну з вантажівок, унаслідок чого є постраждалі.

Унаслідок падіння крана пошкоджені господарські приміщення та склади Арсену. Постраждала 45-річна жінка, яка обслуговувала кран.

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У Львові будівельний кран впав на супермаркет – постраждала жінка / 2 фотографии

На місці події працюю рятувальники.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва чоловік загинув після падіння з залізничного мосту.

Фото: ZAXID.NET

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