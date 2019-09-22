У Солом’янському районі Києва чоловік загинув після падіння з залізничного мосту.

Близько 12.30 у Солом’янському районі Києва чоловік впав із залізничного мосту на проїжджу частину вулиці Льва Толстого. Від отриманих травм чоловік загинув.

За словами очевидців, в момент падіння під мостом проїжджало таксі з пасажирами, які відразу викликали швидку.

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Медики лише констатували смерть.

Чоловік отримав серйозні травми голови. На вигляд йому близько 40 років.

Поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, в Одеській області сталося зіткнення фури і маршрутного таксі Mercedes Sprinter №52. Внаслідок ДТП загинуло дев’ять осіб.