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Факти / Надзвичайні події

У Києві загинув чоловік, впавши з мосту на проїжджу частину

У Солом’янському районі Києва чоловік загинув після падіння з залізничного мосту.

мужчина упал с моста

Близько 12.30 у Солом’янському районі Києва чоловік впав із залізничного мосту на проїжджу частину вулиці Льва Толстого. Від отриманих травм чоловік загинув.

За словами очевидців, в момент падіння під мостом проїжджало таксі з пасажирами, які відразу викликали швидку.

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Медики лише констатували смерть.

Чоловік отримав серйозні травми голови. На вигляд йому близько 40 років.

Поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, в Одеській області сталося зіткнення фури і маршрутного таксі Mercedes Sprinter №52. Внаслідок ДТП загинуло дев’ять осіб.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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