На Тайвані обвалився автомобільний міст, коли ним проїжджав бензовоз.

Обвал автомобільного мосту стався у тайванському місті Ілан. Під мостом перебували рибальські човни з людьми, коли сталася аварія.

Багато людей впали у воду. Конструкція частково пошкодила пристань.

За попередньою інформацією, 14 людей постраждали, їх було госпіталізовано.



















На Тайвані обвалився міст через гавань – є постраждалі / 5 фотографий

Читайте: Матч під загрозою: на стадіоні АЗ обвалився дах

Як повідомляють рятувальники, ще шестеро людей можуть перебувати у човні. Вони продовжують пошуки зниклих безвісти.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Криму на пляжі обвалився причал.

Джерело: Центральне інформаційне агентство Тайваню

Фото: Центральне інформаційне агентство Тайваню