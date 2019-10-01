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Факти / Надзвичайні події

На Тайвані обвалився міст через гавань – є постраждалі

На Тайвані обвалився автомобільний міст, коли ним проїжджав бензовоз.

На Тайвані обвалився міст через гавань – є постраждалі

Обвал автомобільного мосту стався у тайванському місті Ілан. Під мостом перебували рибальські човни з людьми, коли сталася аварія.

Багато людей впали у воду. Конструкція частково пошкодила пристань.

За попередньою інформацією, 14 людей постраждали, їх було госпіталізовано.

На Тайвані обвалився міст через гавань – є постраждалі / 5 фотографий

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Як повідомляють рятувальники, ще шестеро людей можуть перебувати у човні.  Вони продовжують пошуки зниклих безвісти.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Криму на пляжі обвалився причал.

Джерело: Центральне інформаційне агентство Тайваню

Фото: Центральне інформаційне агентство Тайваню

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