10 серпня обвалилася частина даху стадіону AFAS, на якому має відбутися матч між голландським АЗ та українським Маріуполем.
Поєдинок-відповідь 3-го кваліфайн раунду Ліги Європи між АЗ (Алкмаар) і Маріуполем під загрозою зриву.
Причина в тому, що вднень, 10 вересня, частина даху стадіону AFAS, на якому свої домашні матчі проводить голландський клуб, обвалилася.
Як пише місцева преса, гра може не відбутися через оперативні ремонтні робіти.
Читайте: Реал опублікував заявку команди та дав ігровий номер Луніну
Повідомляється, що причиною руйнування міг стати сильний вітер, а також важкі сонячні батареї, які були розміщені на даху.
Під час НП ніхто не постраждав.
Матч повинен відбутися 15 серпня у Нідерландах.
Нагадаємо, донецький Шахтар обіграв київське Динамо у третьому турі української Прем’єр-ліги.
Джерело: Football.ua