PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Матч під загрозою: на стадіоні АЗ обвалився дах

10 серпня обвалилася частина даху стадіону AFAS, на якому має відбутися матч між голландським АЗ та українським Маріуполем.

Матч під загрозою: на стадіоні АЗ обвалився дах

Поєдинок-відповідь 3-го кваліфайн раунду Ліги Європи між АЗ (Алкмаар) і Маріуполем під загрозою зриву.

Причина в тому, що вднень, 10 вересня, частина даху стадіону AFAS, на якому свої домашні матчі проводить голландський клуб, обвалилася.

Як пише місцева преса, гра може не відбутися через оперативні ремонтні робіти.

Читайте: Реал опублікував заявку команди та дав ігровий номер Луніну

Повідомляється, що причиною руйнування міг стати сильний вітер, а також важкі сонячні батареї, які були розміщені на даху.

Під час НП ніхто не постраждав.

Матч повинен відбутися 15 серпня у Нідерландах.

Нагадаємо, донецький Шахтар обіграв київське Динамо у третьому турі української Прем’єр-ліги.

Джерело: Football.ua

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка