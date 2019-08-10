10 серпня обвалилася частина даху стадіону AFAS, на якому має відбутися матч між голландським АЗ та українським Маріуполем.

Поєдинок-відповідь 3-го кваліфайн раунду Ліги Європи між АЗ (Алкмаар) і Маріуполем під загрозою зриву.

Причина в тому, що вднень, 10 вересня, частина даху стадіону AFAS, на якому свої домашні матчі проводить голландський клуб, обвалилася.

Як пише місцева преса, гра може не відбутися через оперативні ремонтні робіти.

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Повідомляється, що причиною руйнування міг стати сильний вітер, а також важкі сонячні батареї, які були розміщені на даху.

Під час НП ніхто не постраждав.

Матч повинен відбутися 15 серпня у Нідерландах.

Нагадаємо, донецький Шахтар обіграв київське Динамо у третьому турі української Прем’єр-ліги.

Джерело: Football.ua