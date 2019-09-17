В Одесі в одному з дитячих садків вихователь жорстоко обійшлася з дитиною.
В Одесі у дитячому садку №224, що знаходиться за адресою вулиця Філатова, 84а, вихователь жорстоко “виховувала” дитину.
Вона схопила хлопчика за комір та кілька разів шльопнула по обличчю. А потім взяла за одяг і поставила біля стіни. При цьому видно, як жінка щось люто пояснює дитині.
Сталося це вранці 17 вересня.
Читайте: На Закарпатті першокласник провалився до вигрібної ями шкільного туалету
На даний момент вихователя звільнили. Заява на неї вже направлена у правоохоронні органи.
До речі, у Запоріжжі в одному з дитячих садків виховательку, яка має 30-річний стаж роботи, зловили на знущанні над чотирирічними дітьми.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+