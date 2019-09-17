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Тріпала за кофту і била по обличчю: в Одесі вихователька дитсадка знущалася над дитиною

В Одесі в одному з дитячих садків вихователь жорстоко обійшлася з дитиною.

Тріпала за кофту і била по обличчю: в Одесі вихователька дитсадка знущалася над дитиною

В Одесі у дитячому садку №224, що знаходиться за адресою вулиця Філатова, 84а, вихователь жорстоко “виховувала” дитину.

Вона схопила хлопчика за комір та кілька разів шльопнула по обличчю. А потім взяла за одяг і поставила біля стіни. При цьому видно, як жінка щось люто пояснює дитині.

Сталося це вранці 17 вересня.

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На даний момент вихователя звільнили. Заява на неї вже направлена у правоохоронні органи.

До речі, у Запоріжжі в одному з дитячих садків виховательку, яка має 30-річний стаж роботи, зловили на знущанні над чотирирічними дітьми.

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