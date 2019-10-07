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Факти / Надзвичайні події

На Запоріжжі під час обгону легковик протаранив вантажівку: водій загинув

У Запорізькій області ВАЗ-21112 під час обгону протаранив вантажівку, яка зіштовхнулася з Mercedes. Внаслідок ДТП загинув водій легковика.

На Запоріжжі під час обгону легковик протаранив вантажівку: водій загинув

У Мелітопольському районі Запорізької області водій ВАЗ-21112 під час обгону автомобіля Mercedes та невстановленого транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажівкою МАН.

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Після чого вантажівка протаранила Mercedes, який рухався в зустрічному напрямку, та виїхала за межі проїжджої частини.

– Внаслідок ДТП водій ВАЗ-21112, мешканець Мелітопольського району 1994 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Водія вантажівки, мешканця Одеської області 1974 року народження, госпіталізували, – розповіли у прес-службі ГУНП у Запорізькій області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України.

На Запоріжжі під час обгону легковик протаранив вантажівку: водій загинув / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що під час перегонів у Черкасах машина виїхала за межі траси і збила глядача.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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