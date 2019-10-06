Під час перегонів у Черкасах машина виїхала за межі траси і збила глядача.
Прес-секретар поліції Черкаської області Зоя Вовк повідомила, що під час перегонів по вул. 30 років Перемоги в Черкасах авто влетіло у натовп і збило глядача.
Постраждалого чоловіка 1988 року народження госпіталізували у важкому стані.
Читайте: Відмовили гальма: у Кривому Розі перекинулася вантажівка з робітниками
За словами Вовк, під час гонки водій не впорався з керуванням і виїхав за межі траси.
До початку змагань кілька авто зачепили бордюри, деякі втратили колеса, бо їх заносило на слизькому асфальті.
Дозвіл на проведення перегонів надала міська рада.
До слова, у Києві водій маршрутки наїхав на людей на пішохідному переході.
Джерело: Про все
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+