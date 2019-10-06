Під час перегонів у Черкасах машина виїхала за межі траси і збила глядача.

Прес-секретар поліції Черкаської області Зоя Вовк повідомила, що під час перегонів по вул. 30 років Перемоги в Черкасах авто влетіло у натовп і збило глядача.

Постраждалого чоловіка 1988 року народження госпіталізували у важкому стані.

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За словами Вовк, під час гонки водій не впорався з керуванням і виїхав за межі траси.

До початку змагань кілька авто зачепили бордюри, деякі втратили колеса, бо їх заносило на слизькому асфальті.

Дозвіл на проведення перегонів надала міська рада.

До слова, у Києві водій маршрутки наїхав на людей на пішохідному переході.

Джерело: Про все