У Києві в Шевченківському районі позашляховик на смерть збив чоловіка на пішохідному переході.

ДТП сталася на вулиці Маршала Гречка з боку вулиці Щербакова. Як повідомляють свідки, водій Volkswagen Touareg їхав на великій швидкості.

Удар був настільки сильним, що тіло чоловіка відлетіло на відстань 40-50 метрів від місця зіткнення. Сам автомобіль зупинився тільки за 100 метрів від тіла.

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Медикам не вдалося врятувати чоловіка. Загиблому було 30 років.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Черкасах під час гонки авто влетіло у натовп.

Джерело: Вартові Еспресо

Фото: Вартові Еспресо