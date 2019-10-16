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Факти / Надзвичайні події

Лобове зіткнення на Одещині – четверо постраждалих та одна жертва

На Старокиївському шосе в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автомобіля Волга.

Лобове зіткнення на Одещині – четверо постраждалих та одна жертва

В Одеській області 52-річний водій легковика, з’їжджаючи з головної дороги на другорядну, не надав перевагу зустрічному транспорту та здійснив  зіткнення з автобусом сполученням Доброслав-Одеса.

В результаті аварії 82-річна пасажирка Волги загинула на місці, ще четверо пасажирів маршрутного таксі отримали незначні тілесні ушкодження.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань запорушення правил безпеки дорожнього руху.

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Раніше Факти ICTV писали, що під час перегонів у Черкасах машина виїхала за межі траси і збила глядача.

Джерело: Нацполіція

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