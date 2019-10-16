На Старокиївському шосе в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автомобіля Волга.
В Одеській області 52-річний водій легковика, з’їжджаючи з головної дороги на другорядну, не надав перевагу зустрічному транспорту та здійснив зіткнення з автобусом сполученням Доброслав-Одеса.
В результаті аварії 82-річна пасажирка Волги загинула на місці, ще четверо пасажирів маршрутного таксі отримали незначні тілесні ушкодження.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань запорушення правил безпеки дорожнього руху.
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