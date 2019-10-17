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Факти / Надзвичайні події

Зірвався з поручнів у казармі: у київському шпиталі помер солдат-строковик

Солдат-строковик Роман Бирук помер у госпіталі в Києві після того, як розбив голову, зірвавшись із перил у казармі.

Зірвався з поручнів у казармі: у київському шпиталі помер солдат-строковик

17 жовтня у Центральному військовому клінічному госпіталі в Києві помер військовослужбовець Роман Бірук.

14 жовтня солдат-строковик упав з поручнів у казармі навчального центру Десна під Києвом, де проходив службу.

Повідомляється, що нещасний випадок стався, коли хлопець зі своїм товаришем, порушивши розпорядок дня, вирішили піти на вулицю на “перекур”. Намагаючись з’їхати вниз на поручнях, солдат не втримав рівновагу і впав на нижні щаблі.

З відкритою черепно-мозковою травмою і комою  II-III ступеня військовослужбовця доставили спочатку до місцевого шпиталю, а потім до Центрального військового клінічного шпиталю. Два дні реанімації хлопця не врятували – він помер.

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Командирам та черговим, які допустили порушення розпорядку дня, загрожують суворі покарання – до пониження в посаді.

Нагадаємо, у Хмельницькому в результаті ДТП, яка сталася на території однієї з військових частин, загинув військовослужбовець.

Джерело: Навчальний центр Десна

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