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Факти / Надзвичайні події

У Києві водій на величезній швидкості збив дочку ведучої Фактів ICTV

Вранці 21 жовтня у Києві доньку ведучої Фактів ICTV Оксани Гутцайт на пішохідному переході збила машина.

У Києві водій на величезній швидкості збив дочку ведучої Фактів ICTV

Дитину ведучої Фактів ICTV Оксани Гутцайт на зебрі збив водій на блакитному Hyundai. На щастя, з нею все добре, зараз дівчинка проходить обстеження в лікарні.

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– Шановні мої друзі, прошу у вас допомоги! Мою доньку сьогодні вранці, на пішохідному тротуарі збила машина! Блакитний Hyundai accent
Таксі Уклон, номер 3831.

Водій мчав на величезній швидкості, вилетів на тротуар і збив дитину! І поїхав! Якщо у кого є хоч якась інформація, пишіть! – повідомив чоловік ведучої Вадим Гутцайт.

До речі, у Харкові 73-річний водій на Volkswagen Passat збив жінку з двома дітьми на пішохідному переході.

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