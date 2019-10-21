Вранці 21 жовтня у Києві доньку ведучої Фактів ICTV Оксани Гутцайт на пішохідному переході збила машина.

Дитину ведучої Фактів ICTV Оксани Гутцайт на зебрі збив водій на блакитному Hyundai. На щастя, з нею все добре, зараз дівчинка проходить обстеження в лікарні.

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– Шановні мої друзі, прошу у вас допомоги! Мою доньку сьогодні вранці, на пішохідному тротуарі збила машина! Блакитний Hyundai accent

Таксі Уклон, номер 3831. Водій мчав на величезній швидкості, вилетів на тротуар і збив дитину! І поїхав! Якщо у кого є хоч якась інформація, пишіть! – повідомив чоловік ведучої Вадим Гутцайт.

До речі, у Харкові 73-річний водій на Volkswagen Passat збив жінку з двома дітьми на пішохідному переході.