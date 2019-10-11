На Донецькому шосе в Дніпрі водій Opel збив чоловіка і жінку, які переходили з велосипедом через пішохідний перехід.
Між 22.00 і 23.00 10 жовтня на Донецькому шосе в Дніпрі водій Opel збив чоловіка і жінку на пішохідному переході.
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В результаті ДТП чоловік загинув, а жінку госпіталізували. Водій авто не постраждав, але знаходиться в шоковому стані.
Поліція з’ясовує деталі смертельної аварії.
Смертельна ДТП у Дніпрі: Opel на пішохідному переході збив двох людей / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що під час перегонів у Черкасах машина виїхала за межі траси і збила глядача.
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