PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП у Дніпрі: Opel на пішохідному переході збив двох людей

На Донецькому шосе в Дніпрі водій Opel збив чоловіка і жінку, які переходили з велосипедом через пішохідний перехід.

дтп

Між 22.00 і 23.00 10 жовтня на Донецькому шосе в Дніпрі водій Opel збив чоловіка і жінку на пішохідному переході.

Читайте: На Запоріжжі під час обгону легковик протаранив вантажівку: водій загинув

В результаті ДТП чоловік загинув, а жінку госпіталізували. Водій авто не постраждав, але знаходиться в шоковому стані.

Поліція з’ясовує деталі смертельної аварії.

Смертельна ДТП у Дніпрі: Opel на пішохідному переході збив двох людей / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що під час перегонів у Черкасах машина виїхала за межі траси і збила глядача.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Боксер Еррол Спенс у важкому стані після ДТП – момент аварії
Боксер Еррол Спенс у важкому стані після ДТП – момент аварії
Суд виправдав водія, який проїхав перехрестя на жовтий: що це означає
Суд виправдав водія, який проїхав перехрестя на жовтий: що це означає
У ДТП під Миколаєвом загинули два керівника обласної поліції
У ДТП під Миколаєвом загинули два керівника обласної поліції
Під Києвом водій з сином на руках протаранив паркан – дитина загинула
Під Києвом водій з сином на руках протаранив паркан – дитина загинула
На Запоріжжі під час обгону легковик протаранив вантажівку: водій загинув
На Запоріжжі під час обгону легковик протаранив вантажівку: водій загинув
Відлетів на 50 метрів: у Києві позашляховик збив чоловіка
Відлетів на 50 метрів: у Києві позашляховик збив чоловіка
дтп в запоріжжі
Не впорався з керуванням: у Запоріжжі підліток за кермом спровокував смертельну ДТП
Злива
Затопило вулиці і під’їзди: у Дніпрі добу не вщухає злива
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка