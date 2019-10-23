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Під Києвом викрали немовля: прикмети підозрюваної

У Коцюбинському Київської області невідома жінка викрала у матері тримісячного сина. Введено план-перехоплення.

Немовля

У Коцюбинському під Києвом у жінки з викрали дитину.

За даними обласної поліції, одинока мати напередодні познайомилася з нібито волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі.

А сьогодні вона дала потримати малюка зловмисниці, яка схопила хлопчика та втікла на авто срібного кольору.

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Поліція перевіряє камери, введено план-перехоплення.

Прикмети жінки, які поширюються у соцмережах: на вигляд 25 років, чорне волосся, на обличчі є веснянки, окуляри чорні (не зрозуміло, оправа чи скло), була на сріблястому Daewoo Lanos.

Правоохоронці уточнюють, що жінка була у жилетці синього кольору та джинсах.

Малюк одягнений у різнокольоровий комбінезон та коричневу в’язану шапку.

  • Під Києвом викрали немовля
  • Під Києвом викрали немовля
  • Під Києвом викрали немовля
  • Під Києвом викрали немовля
Під Києвом викрали немовля: прикмети підозрюваної / 2 фотографии

Нагадаємо, влітку на Київщині мати, яку позбавили батьківських прав, викрала з дитсадка двох доньок.

Джерела: Київ Оперативний, Нацполіція

Фото: Pixabay

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