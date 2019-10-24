У Бангладеші за звинувачення у вбивстві 19-річної школярки Нусрат Джахан Рафі до смертної кари засудили 16 осіб.

Суд Бангладешу у справі про вбивство Нусрат Джахан Рафі засудив 16 осіб до страти. Серед засуджених – однокласники Нусрат, кілька вчителів її школи, а також місцеві лідери партії Авамі ліг.

Під час розслідування з’ясувалося, що підсудні змовилися змусити дівчину мовчати про домагання, але не домоглися цього і вбили її через це.

У поліції уточнюють, що наказ про вбивство школярки з в’язниці віддав звинувачений у домаганнях директор.

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Суд також встановив, що деякі поліцейські співпрацювали з тими, хто намагався виставити спалення дівчини як самогубство.

16 people have been sentenced to death for setting a Bangladeshi student on fire and killing her after she accused her principal of sexual harassment, according to reports. Nusrat Jahan Rafi’s case sparked outrage in April as people demanded justice pic.twitter.com/spKpA7L6h9 — Bloomberg TicToc (@tictoc) October 24, 2019

Нагадаємо, що у березні 2019 року школярка звернулася до поліції через домагання директора медресе (мусульманське релігійно-просвітницький і навчальний заклад другого ступеня (після початкової школи), – Ред.). Чоловіка заарештували, а зізнання Нусрат опублікували в інтернеті. Через це їй почали надходити погрози.

У квітні однокласники заманили Нусрат на дах школи. Там її оточили люди у паранджі і вимагали забрати заяву. Після того, як вона відмовилася, Нусрат облили бензином і підпалили. Їй вдалося втекти і отримати допомогу. У лікарні вона дала свідчення, заявивши, що впізнала частину нападників. Показання брат записав на відео.

Через кілька днів Нусрат померла від отриманих опіків.

Справа школярки викликала масові протести у Бангладеші.