Суд Бангладешу у справі про вбивство Нусрат Джахан Рафі засудив 16 осіб до страти. Серед засуджених – однокласники Нусрат, кілька вчителів її школи, а також місцеві лідери партії Авамі ліг.

Під час розслідування з’ясувалося, що підсудні змовилися змусити дівчину мовчати про домагання, але не домоглися цього і вбили її через це.

У поліції уточнюють, що наказ про вбивство школярки з в’язниці віддав звинувачений у домаганнях директор.

Суд також встановив, що деякі поліцейські співпрацювали з тими, хто намагався виставити спалення дівчини як самогубство.

16 people have been sentenced to death for setting a Bangladeshi student on fire and killing her after she accused her principal of sexual harassment, according to reports.

Nusrat Jahan Rafi’s case sparked outrage in April as people demanded justice pic.twitter.com/spKpA7L6h9

