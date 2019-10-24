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Заманили на дах і підпалили: у Бангладеші за вбивство школярки 16 осіб засудили до страти

У Бангладеші за звинувачення у вбивстві 19-річної школярки Нусрат Джахан Рафі до смертної кари засудили 16 осіб.

Заманили на дах і підпалили: у Бангладеші за вбивство школярки 16 осіб засудили до страти

Суд Бангладешу у справі про вбивство Нусрат Джахан Рафі засудив 16 осіб до страти. Серед засуджених – однокласники Нусрат, кілька вчителів її школи, а також місцеві лідери партії Авамі ліг.

Під час розслідування з’ясувалося, що підсудні змовилися змусити дівчину мовчати про домагання, але не домоглися цього і вбили її через це.

У поліції уточнюють, що наказ про вбивство школярки з в’язниці віддав звинувачений у домаганнях директор.

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Суд також встановив, що деякі поліцейські співпрацювали з тими, хто намагався виставити спалення дівчини як самогубство.

Нагадаємо, що у березні 2019 року школярка звернулася до поліції через домагання директора медресе (мусульманське релігійно-просвітницький і навчальний заклад другого ступеня (після початкової школи), – Ред.). Чоловіка заарештували, а зізнання Нусрат опублікували в інтернеті. Через це їй почали надходити погрози.

У квітні однокласники заманили Нусрат на дах школи. Там її оточили люди у паранджі і вимагали забрати заяву. Після того, як вона відмовилася, Нусрат облили бензином і підпалили. Їй вдалося втекти і отримати допомогу. У лікарні вона дала свідчення, заявивши, що впізнала частину нападників. Показання брат записав на відео.

Через кілька днів Нусрат померла від отриманих опіків.

Справа школярки викликала масові протести у Бангладеші.

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