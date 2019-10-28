В Мадриді жінка задивилася у смартфон і впала просто під колеса потяга.

У столиці Іспанії Мадриді у метро трапилась надзвичайна подія. Там дівчина так захопилася телефоном, що ступила за край платформи та впала прямісінько під колеса потяга.

Все це зафільмували камери відеоспостереження. На кадрах видно, як до станції у метро під’їжджає поїзд. Жінка встає з лавки, щоб підійти до потяга. Вона не помічає, як підходить надто близько до краю і падає просто на рельси.

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На щастя, вона не постраждала. Її встигли врятувати.

До речі, у Нью-Йорку у метро Бронкса 5-річна дівчинка впала під потяг разом зі своїм батьком. Дитину вдалося врятувати.