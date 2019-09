У нью-йоркському метро 5-річна дівчинка разом з батьком впала під потяг. Пасажирам метро у Бронксі вдалося врятували дитину, а чоловік загинув.

Дівчинка у момент падіння опинилася у безпечному для себе місці під вагоном і вижила.

Читайте: Було видно тільки голову: у метро Харкова чоловік впав під потяг

Очевидці підняли дівчинку на платформу, вона отримала незначні травми.

This happened today outside our Bronx, New York supermarket. A man committed suicide by jumping in front of a subway train holding his 5 yr old daughter. Thank God she survived and God bless the heroic commuters who jumped down to rescue her. pic.twitter.com/nYURoCu0jR

— Avi Kaner (@AviKaner) September 24, 2019