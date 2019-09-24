У Нью-Йорку у метро Бронкса 5-річна дівчинка впала під потяг разом зі своїм батьком. Дитину вдалося врятувати.
У нью-йоркському метро 5-річна дівчинка разом з батьком впала під потяг. Пасажирам метро у Бронксі вдалося врятували дитину, а чоловік загинув.
Дівчинка у момент падіння опинилася у безпечному для себе місці під вагоном і вижила.
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Очевидці підняли дівчинку на платформу, вона отримала незначні травми.
This happened today outside our Bronx, New York supermarket. A man committed suicide by jumping in front of a subway train holding his 5 yr old daughter. Thank God she survived and God bless the heroic commuters who jumped down to rescue her. pic.twitter.com/nYURoCu0jR
— Avi Kaner (@AviKaner) September 24, 2019
До речі, в Індії дитина випала з рук матері і опинився під потягом. Однорічна дівчинка дивом залишилася жива.