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У Нью-Йорку батько і дочка впали під потяг метро: 5-річна дівчинка дивом вижила

У Нью-Йорку у метро Бронкса 5-річна дівчинка впала під потяг разом зі своїм батьком. Дитину вдалося врятувати.

У Нью-Йорку батько і дочка впали під потяг метро: 5-річна дівчинка дивом вижила

У нью-йоркському метро 5-річна дівчинка разом з батьком впала під потяг. Пасажирам метро у Бронксі вдалося врятували дитину, а чоловік загинув.

Дівчинка у момент падіння опинилася у безпечному для себе місці під вагоном і вижила.

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Очевидці підняли дівчинку на платформу, вона отримала незначні травми.

До речі, в Індії дитина випала з рук матері і опинився під потягом. Однорічна дівчинка дивом залишилася жива.

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