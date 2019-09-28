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Факти / Надзвичайні події

На Запоріжжі поїзд збив на смерть трьох людей

Внаслідок ДТП на залізничних коліях у Вільнянському районі Запоріжжя загинули троє людей.

На Запоріжжі поїзд збив на смерть трьох людей

Тіла трьох загиблих – жінки та двох чоловіків – виявили 27 вересня близько 21.10 на залізничних коліях по вулиці Соборній.

Попередньо встановлено, що їх збив потяг.

Особи загиблих встановлено – це жителі Вільнянська (двоє чоловіків 1977 та 1972 р.н. та жінка 1994 р.н.).

Читайте: Боксер Берінчик потрапив у ДТП

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ – Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Нагадаємо, 28 вересня у Києві три людини отримали травми, чотири машини пошкоджені внаслідок ДТП на парковці ТЦ.

Джерело: Нацполіція

Фото: УЗ

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