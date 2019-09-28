Внаслідок ДТП на залізничних коліях у Вільнянському районі Запоріжжя загинули троє людей.
Тіла трьох загиблих – жінки та двох чоловіків – виявили 27 вересня близько 21.10 на залізничних коліях по вулиці Соборній.
Попередньо встановлено, що їх збив потяг.
Особи загиблих встановлено – це жителі Вільнянська (двоє чоловіків 1977 та 1972 р.н. та жінка 1994 р.н.).
Читайте: Боксер Берінчик потрапив у ДТП
Відкрито провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ – Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.
Нагадаємо, 28 вересня у Києві три людини отримали травми, чотири машини пошкоджені внаслідок ДТП на парковці ТЦ.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+