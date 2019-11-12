У Києві загинула 14-річна дівчина, випавши з вікна багатоповерхівки, де мешкала разом з батьками.

До столичних правоохоронців звернувся киянин, який біля під’їзду багатоповерхівки виявив тіло дівчини без ознак життя.

14-річна школярка випала з вікна близько шостої години ранку. У квартирі вона мешкала зі своєю родиною.

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Правоохоронці встановлюють обставини та причини трагічного інциденту, опитують знайомих загиблої, з якими вона вчилася та спілкувалася останнім часом.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, додаткова кваліфікація – самогубство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на балконі харківської багатоповерхівки 23-річний хлопець вчинив самогубство, підірвавши себе гранатою.