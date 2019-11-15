У Франції з вечора 14 листопада не припиняється снігопад. На ранок без світла залишилися 300 тис. будинків, рух на дорогах ускладнено.

Дерева та лінії електропередач не витримують ваги снігу, який не припиняється у Франції з четверга.

Без світла залишилися жителі департаментів Дром, Ардеш, Ізер та Рон – це близько 300 тис. будинків.

На південному сході Франції загинув 63-річний чоловік – на нього впало дерево.

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Оголошено помаранчевий рівень небезпеки, на дорогах затори – водії вантажівок не дотримуються заборони на рух.

Через снігові замети між Греноблем та Ліоном зупинився поїзд, рятувальники евакуювали пасажирів.

Neige: selon le préfet de la Drôme, “environ un millier de poids lourds sont stockés au niveau de l’A7” pic.twitter.com/1W4A6w7HLI — BFMTV (@BFMTV) November 14, 2019

Нагадаємо, вранці 7 жовтня у Києві випав перший сніг.

Джерело: BFMTV

Фото: BFMTV