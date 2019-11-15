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Факти / Надзвичайні події

Снігопад паралізував Францію: дороги заблоковані, без світла 300 тис. будинків

У Франції з вечора 14 листопада не припиняється снігопад. На ранок без світла залишилися 300 тис. будинків, рух на дорогах ускладнено.

Снігопад паралізував Францію

Дерева та лінії електропередач не витримують ваги снігу, який не припиняється у Франції з четверга.

Без світла залишилися жителі департаментів Дром, Ардеш, Ізер та Рон – це близько 300 тис. будинків.

На південному сході Франції загинув 63-річний чоловік – на нього впало дерево.

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Оголошено помаранчевий рівень небезпеки, на дорогах затори – водії вантажівок не дотримуються заборони на рух.

Через снігові замети між Греноблем та Ліоном зупинився поїзд, рятувальники евакуювали пасажирів.

 

Нагадаємо, вранці 7 жовтня у Києві випав перший сніг.

Джерело: BFMTV

Фото: BFMTV

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