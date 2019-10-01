Російський телеканал Росія показав сюжет про те, що в Африці немає бійців ПВК Вагнера, але в кадр випадково потрапило зображення їх нагороди.

У програмі Вести недели з Дмитром Кисельовим на російському телебаченні був показаний сюжет, у якому йшлося про те, що в Африці немає бійців приватної військової компанії Вагнер.

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Старший інструктор Геннадій Іванов, перебуваючи на військовій базі, розповів про те, що російські військові в Африці не мають стосунку до ПВК Вагнер, і показав листок, на якому написані 10 заповідей бійця.

До слова, на пам’ятці зображена нагорода цієї військової компанії.

– Ми не має жодного стосунку до ПВК Вагнера. Честь російського солдата не повинна бути ніде забруднена, – сказав Іванов, показавши лист із зображенням нагороди ПВК Вагнера.

До слова, минулого року в сюжеті про загиблого в Сирії російського навідника Перший канал використовував кадри з комп’ютерної гри Arma 3.