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РосТБ зняло сюжет про те, що в Африці немає ПВК Вагнера, показавши їх випадково на військовій базі

Російський телеканал Росія показав сюжет про те, що в Африці немає бійців ПВК Вагнера, але в кадр випадково потрапило зображення їх нагороди.

дмитрий киселев

У програмі Вести недели з Дмитром Кисельовим на російському телебаченні був показаний сюжет, у якому йшлося про те, що в Африці немає бійців приватної військової компанії Вагнер.

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Старший інструктор Геннадій Іванов, перебуваючи на військовій базі, розповів про те, що російські військові в Африці не мають стосунку до ПВК Вагнер, і показав листок, на якому написані 10 заповідей бійця.

До слова, на пам’ятці зображена нагорода цієї військової компанії.

– Ми не має жодного стосунку до ПВК Вагнера. Честь російського солдата не повинна бути ніде забруднена, – сказав Іванов, показавши лист із зображенням нагороди ПВК Вагнера.

До слова, минулого року в сюжеті про загиблого в Сирії російського навідника Перший канал використовував кадри з комп’ютерної гри Arma 3.

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