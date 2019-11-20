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Факти / Надзвичайні події

В Одесі п’яний офіцер-медик влаштував ДТП, постраждала людина

В Одесі п’яний військовий медик не впорався з керування і протаранив дерево. Постраждала людина.

В Одесі п’яний офіцер-медик влаштував ДТП, постраждала людина

В Одесі в ніч на 20 листопада військовий медик у стані алкогольного сп`яніння протаранив дерево приблизно за квартал від військового госпіталю.

Майор ушкоджень не зазнав, а от його пасажира госпіталізували з травмами. Toyota Сamry, на якій рухався військовий, дістала значні механічні пошкодження.

За словами очевидців, водій був у військовій формі. Це також підтверджує відео, розміщене в соціальних мережах.

В Одесі п’яний офіцер-медик влаштував ДТП, постраждала людина / 3 фотографии

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Колектив і керівний склад ВМКЦ Південного регіону звернувся до вищого керівництва Збройних сил України про його звільнення майора з військової служби.

Нагадаємо, у Києві п’яна компанія на Opel виїхала на зустрічну смугу і влетіла у лоб Audi.

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