В Одесі п’яний військовий медик не впорався з керування і протаранив дерево. Постраждала людина.
В Одесі в ніч на 20 листопада військовий медик у стані алкогольного сп`яніння протаранив дерево приблизно за квартал від військового госпіталю.
Майор ушкоджень не зазнав, а от його пасажира госпіталізували з травмами. Toyota Сamry, на якій рухався військовий, дістала значні механічні пошкодження.
За словами очевидців, водій був у військовій формі. Це також підтверджує відео, розміщене в соціальних мережах.
В Одесі п’яний офіцер-медик влаштував ДТП, постраждала людина / 3 фотографии
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Колектив і керівний склад ВМКЦ Південного регіону звернувся до вищого керівництва Збройних сил України про його звільнення майора з військової служби.
Нагадаємо, у Києві п’яна компанія на Opel виїхала на зустрічну смугу і влетіла у лоб Audi.
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