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Факти / Надзвичайні події

Відірвало ноги: під Києвом Opel збив чоловіка та жінку

Під Києвом Opel на великій швидкості збив чоловіка та жінку, які вирішили перебігти дорогу.

Відірвало ноги: під Києвом Opel збив чоловіка та жінку

У Броварському районі під Києвом автомобіль Opel на великій швидкості збив чоловіка та жінку, які вирішили перебігти дорогу в забороненому місці.

Внаслідок аварії обидва пішоходи загинули миттєво.

Читайте: У Києві зіткнулися легковик і мікроавтобус: двоє загиблих, дев’ятеро постраждалих

Удар був такої сили, що пішоходам відірвало кінцівки. Чоловіка автомобіль протягнув за собою близько десяти метрів. Останки загиблих розкидало проїжджою частиною на 50 м.

Внаслідок ДТП також постраждали водій і пасажир автомобіля.

Відірвало ноги: під Києвом Opel збив чоловіка та жінку / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі п’яний військовий медик не впорався з керування і протаранив дерево. Постраждала людина.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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