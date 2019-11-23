Під Києвом Opel на великій швидкості збив чоловіка та жінку, які вирішили перебігти дорогу.

У Броварському районі під Києвом автомобіль Opel на великій швидкості збив чоловіка та жінку, які вирішили перебігти дорогу в забороненому місці.

Внаслідок аварії обидва пішоходи загинули миттєво.

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Удар був такої сили, що пішоходам відірвало кінцівки. Чоловіка автомобіль протягнув за собою близько десяти метрів. Останки загиблих розкидало проїжджою частиною на 50 м.

Внаслідок ДТП також постраждали водій і пасажир автомобіля.



















Відірвало ноги: під Києвом Opel збив чоловіка та жінку / 5 фотографий

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