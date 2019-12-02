В Одеській області поблизу селища Олександрівка водій Hyundai Sonata врізався в маршрутку з пасажирами. Травмовано вісім людей.
В результаті ДТП, яка сталася в Одеській області постраждали вісім осіб.
За даними поліції, водій легкового автомобіля Hyundai Sonata не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з пасажирською маршруткою.
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Постраждалі доставлені до медичного закладу. На місці події працюють правоохоронці для встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, 1 грудня поблизу прифронтової Авдіївки на Донеччині перекинувся рейсовий автобус з 50 пасажирами. П’ятеро осіб звернулися за медичною допомогою.
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