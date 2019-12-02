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Факти / Надзвичайні події

На Одещині Hyundai влетів у маршрутку – вісім постраждалих

В Одеській області поблизу селища Олександрівка водій Hyundai Sonata врізався в маршрутку з пасажирами. Травмовано вісім людей.

На Одещині Hyundai влетів у маршрутку – вісім постраждалих

В результаті ДТП, яка сталася в Одеській області постраждали вісім осіб.

За даними поліції, водій легкового автомобіля Hyundai Sonata не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з пасажирською маршруткою.

Читайте: П’яний водій влаштував дві ДТП у центрі Києва, втікаючи від поліцейських

Постраждалі доставлені до медичного закладу. На місці події працюють правоохоронці для встановлення  обставин ДТП.

Нагадаємо, 1 грудня поблизу прифронтової Авдіївки на Донеччині перекинувся рейсовий автобус з 50 пасажирами. П’ятеро осіб звернулися за медичною допомогою.

Джерело: Нацполіція

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