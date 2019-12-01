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Факти / Надзвичайні події

Не впорався з керуванням: біля Авдіївки перекинувся рейсовий автобус

Поблизу прифронтової Авдіївки на Донеччині перекинувся рейсовий автобус з 50 пасажирами. П’ятеро осіб звернулися за медичною допомогою.

Не впорався з керуванням: біля Авдіївки перекинувся рейсовий автобус

На Донеччині неподалік села Новокалинове сталася ДТП за участю рейсового автобуса.

За даними правоохоронців, аварія  сталася ввечері 30 листопада.

Попередньо встановлено, що водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся.

Читайте: П’яний водій влаштував дві ДТП у центрі Києва, втікаючи від поліцейських

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК порушення правил безпеки дорожнього руху.

Раніше Факти ICTV писали, що на Рівненщині загорівся автобус із 46 пасажирами.

Джерело: Нацполіція

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