Поблизу прифронтової Авдіївки на Донеччині перекинувся рейсовий автобус з 50 пасажирами. П’ятеро осіб звернулися за медичною допомогою.

На Донеччині неподалік села Новокалинове сталася ДТП за участю рейсового автобуса.

За даними правоохоронців, аварія сталася ввечері 30 листопада.

Попередньо встановлено, що водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся.

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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК порушення правил безпеки дорожнього руху.

Раніше Факти ICTV писали, що на Рівненщині загорівся автобус із 46 пасажирами.