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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік розбещував 10-річну дівчинку

У Києві 41-річний чоловік розбещував 10-річну дівчинку. Йому повідомлено про підозру.

У Києві чоловік розбещував 10-річну дівчинку

У Києві 41-річний чоловік через соцмережі знайомився з неповнолітніми, додавав їх у друзі та починав спілкування. Після знайомства з 10-річною школяркою, він почав надсилати їй повідомлення сексуального змісту та фотографії порнографічного характеру.

Через якийсь час чоловік зустрівся з дівчинкою та всупереч її волі здійснив дії сексуального характеру у недобудові.

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За результатом розслідування, зловмисника вдалося встановити та затримати.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 (Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) та ч. 4 ст. 153 (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років) КК України.

До речі, у Вінницькій області поліція викрила чоловіка у розбещенні його малолітньої доньки, створенні порнографічної продукції та продажу її через інтернет.

Джерело: Прокуратура Києва

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