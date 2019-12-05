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Факти / Надзвичайні події

На базі Перл-Харбор матрос вбив двох людей і застрелився

На військовій базі Перл-Харбор матрос відкрив стрілянину, внаслідок якої вбив двох людей, а потім наклав на себе руки.

На базі Перл-Харбор матрос вбив двох людей і застрелився

На військовій базі Перл-Харбор на Гаваях (США) один з матросів ВМС США відкрив стрілянину. Внаслідок цього двоє людей загинули і ще один отримав поранення.

Стрільцем виявився чинний військовий, який проходив службу на підводному човні USS Columbia. Після всього матрос застрелився сам.

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Мотиви зловмисника невідомі.

Жертвами злочинця стали два цивільних фахівця, які працювали на верфі за контрактом. Третій потерпілий, також цивільний контрактник, госпіталізований.

Через стрілянину базу Перл-Харбор закрили на півтори години.

Раніше Факти ICTV писали, що  у приватному будинку в Сан Дієго (Каліфорнія, США) внаслідок стрілянини загинули п’ятеро членів однієї родини, серед них – троє дітей, ще одну дитину поранено.

Джерело: Reuters

Фото: Getty Images

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