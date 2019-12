Стрілянина на авіабазі у США: четверо загиблих, ще вісьмох поранено

Внаслідок стрілянини на авіабазі ВМС США у Флориді загинули чотири людини, включно зі стрілком, ще вісьмох госпіталізовано з пораненнями.

В американському місті Пенсакола (штат Флорида) 6 грудня невідомий відкрив стрілянину на авіабазі ВМС США.

Загинули чотири людини, зокрема стрілок, ще вісім отримали поранення та госпіталізовані.

За словами шерифа Девіда Моргана, його застрелили, інших підозрюваних немає.

Місцева влада радить уникати небезпечної зони.

The Escambia County Sheriff’s Office has confirmed an active shooter at NAS Pensacola. Here at Baptist Hospital I just saw a US Navy ambulance arrive. @weartv pic.twitter.com/hBrqdFXpXV — Jennifer Munoz (@JennifermunozTV) December 6, 2019

The current scene at NAS Pensacola. No unauthorized vehicles allowed to pass following a shooting on base. Multiple injuries reported. Stay tuned to Channel 3 for updates as we get them. @weartv pic.twitter.com/kIAuaYS63g — Rebekah Castor (@RebekahCastorTV) December 6, 2019

Two additional Escambia County Sheriff’s Office Crime scene units have just arrived to Baptist Hospital. @weartv pic.twitter.com/ou2h3euiaS — Jennifer Munoz (@JennifermunozTV) December 6, 2019

BREAKING: @ECSONews confirms the active shooter at NAS Pensacola is dead. Deputies shot and killed the shooter. Details: https://t.co/YtKgb21izn pic.twitter.com/0vdzpfcCjg — WEAR ABC 3 (@weartv) December 6, 2019

Нагадаємо, 4 грудня внаслідок стрілянини на базі ВМС та ВПС США Перл-Харбор-Хікем загинули двоє людей.

Джерело: WEARTV

Фото: Jennifer Munoz