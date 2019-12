Стрельба на авиабазе в США: четверо погибших, еще восемь ранены

В результате стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде погибли четыре человека, включая стрелка, еще восемь госпитализированы с ранениями.

В американском городе Пенсакол (штат Флорида) 6 декабря неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США.

Погибли четыре человека, в том числе стрелок, еще восемь получили ранения и госпитализированы.

По словам шерифа Дэвида Моргана, он застрелен, других подозреваемых нет.

Власти советуют избегать опасной зоны.

The current scene at NAS Pensacola. No unauthorized vehicles allowed to pass following a shooting on base. Multiple injuries reported. Stay tuned to Channel 3 for updates as we get them. @weartv pic.twitter.com/kIAuaYS63g — Rebekah Castor (@RebekahCastorTV) December 6, 2019

The Escambia County Sheriff’s Office has confirmed an active shooter at NAS Pensacola. Here at Baptist Hospital I just saw a US Navy ambulance arrive. @weartv pic.twitter.com/hBrqdFXpXV — Jennifer Munoz (@JennifermunozTV) December 6, 2019

Two additional Escambia County Sheriff’s Office Crime scene units have just arrived to Baptist Hospital. @weartv pic.twitter.com/ou2h3euiaS — Jennifer Munoz (@JennifermunozTV) December 6, 2019

BREAKING: @ECSONews confirms the active shooter at NAS Pensacola is dead. Deputies shot and killed the shooter. Details: https://t.co/YtKgb21izn pic.twitter.com/0vdzpfcCjg — WEAR ABC 3 (@weartv) December 6, 2019

Напомним, 4 декабря в результате стрельбы на базе ВМС и ВВС США Перл-Харбор-Хикем погибли два человека.

Источник: WEARTV

Фото: Jennifer Munoz